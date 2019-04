Putin und Erdogan sprechen in Moskau über Syrien und Waffen

Kremlchef Wladimir Putin trifft seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan an diesem Montag zu Gesprächen über den Krieg in Syrien sowie den Ausbau von Handelskontakten. Bei dem Treffen in Moskau dürfte es auch um den umstrittenen Verkauf russischer Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 an die Türkei gehen. Die USA kritisieren, dass ein Nato-Land russische Waffen kauft. Erdogan hatte dies verteidigt, weil die Russen ein besseres Angebot gemacht hätten als USA für ihre Patriot-Anlagen. Im Juli sollen die Lieferungen beginnen.