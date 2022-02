Putin verbietet den Transfer von Devisen ins Ausland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen Bürgern den Transfer von Devisen ins Ausland verboten. Schulden im Ausland dürften nicht mehr beglichen werden, heisst es in einem am Montag veröffentlichten Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die auf der Seite des Kremls veröffentlicht wurde. Auch auf im Ausland eröffnete Konten darf kein Geld mehr überwiesen werden. Devisen sind Fremdwährungen. Aus Sicht von Russland also beispielsweise der US-Dollar oder der Euro.