Putin verurteilt Mord an Japans Ex-Premier Abe

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Mordanschlag auf den japanischen Ex-Premier Shinzo Abe in einem Beileidsschreiben an die Familie des getöteten Politikers verurteilt. "Die Hand eines Verbrechers hat das Leben eines herausragenden Staatsmannes beendet", schrieb Putin am Freitag in einem vom Kreml veröffentlichten Telegramm. Abe habe lange die japanische Regierung geführt und viel getan für die "gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern".