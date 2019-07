Putin will keine Sanktionen gegen Georgien erlassen

Zuvor hatten Abgeordnete in Moskau auf ein Exportverbot für georgischen Wein und das bekannte Mineralwasser Borjomi gedrängt. Zudem sollte es für Hunderttausende Georgier in Russland verboten werden, Geld an ihre Familien in der armen Südkaukasusrepublik zu überweisen.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit Jahren gespannt. Seit Juni schaukelt sich der Streit wieder hoch. Auslöser war der Auftritt eines russischen Abgeordneten im Parlament der Ex-Sowjetrepublik, der anti-russische Proteste nach sich zog. Als Reaktion darauf trat am Montag mitten in der Ferienzeit ein von Putin verhängtes Flugverbot zwischen beiden Ländern in Kraft.

Am Wochenende hatte der georgische Journalist Georgi Gabunia im Privatfernsehen den Kremlchef mit nicht zitierfähigen Beleidigungen überzogen. Selbst die georgische Staatsspitze und auch der TV-Sender betonten, dass der Moderator damit zu weit gegangen sei. Das Entsetzen über die Äusserungen war in Russland aber gross.

Putin erklärte jedoch, dass ein Strafverfahren gegen Gabunia nicht notwendig sei. "Das ist zu viel der Ehre", sagte er. Der Journalist habe sein Ziel erreicht, indem nun jeder über ihn spreche.

Wegen eines Krieges mit Russland gibt es seit 2008 keine diplomatischen Beziehungen mehr. Georgien hatte damals die beiden abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien endgültig verloren./thc/DP/jha

