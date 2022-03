Putins Spionagechef: Westen will Russland zerstören

Der Chef der russischen Auslandsspionage, Sergej Naryschkin, hat den USA und anderen westlichen Staaten vorgeworfen, sie wollten Russland zerstören. "Die Masken sind gefallen. Der Westen will Russland nicht nur mit einem neuen Eisernen Vorhang umgeben", zitierte der Auslandsgeheimdienst SWR am Donnerstag seinen Chef. "Wir reden über Versuche, unseren Staat zu zerstören, über seine "Annullierung", wie heutzutage in einem "toleranten" liberal-faschistischen Umfeld gesagt wird." Russland hatte vor einer Woche die Ukraine angegriffen. Daraufhin verhängten die USA, die EU und zahlreiche weitere Staaten beispiellose Sanktionen.