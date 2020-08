Rätselraten um neuen EU-Handelskommissar

Nach dem Rücktritt von EU-Handelskommissar Phil Hogan wegen Verstössen gegen die Corona-Massnahmen wird in Irland über seinen möglichen Nachfolger spekuliert. Der irische Aussen- und Verteidigungsminister Simon Coveney sei der Favorit in Regierungskreisen, schreibt die Zeitung "Irish Examiner". Der 48-Jährige der bürgerlichen Partei Fine Gael sei mit Brexit-relevanten Themen in Brüssel vertraut und geniesse hohes Ansehen.