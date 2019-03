Rahmenabkommen: Kommissionen zeigen dem Bundesrat kalte Schulter

"Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates will nicht an den Konsultationen des Bundesrates zum Rahmenabkommen teilnehmen", sagt der Präsident der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates, Kurt Fluri (FDP/SO). Er bestätigte am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Aussage gegenüber Schweizer Radio SRF.

Entscheid des Bundesrates gefragt

Der Bundesrat müsse zuerst selber entschieden haben, wie er sich zum Institutionellen Rahmenabkommen mit der EU stelle, erklärte er. Solche Konsultationen würden einen Präjudiz darstellen, betonte Fluri. Üblicherweise wende sich der Bundesrat an die Kommissionen im Rahmen von Konsultationen für Verordnungen oder bei Vernehmlassungen.

Fluri erwartet vom Bundesrat, dass dieser seine Führungsverantwortung wahrnimmt. Es gebe bisher keinen Termin für allfällige Konsultationen mit der Staatspolitischen Kommission. "Wir gehen davon aus, dass der Bundesrat in der Kommissionssitzung Mitte April uns über den Trend der Konsultationen informiert", sagte Fluri.

Ins gleiche Horn stiess am Montag die Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission. CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) betonte auf Anfrage, dass dies rechtlich keine Konsultationen im Sinne des Parlamentsgesetzes seien. Konsultationen fänden nämlich immer über bereits verabschiedete Vorlagen statt.

Entscheidkompetenz nicht abnehmen

Laut Schneider-Schneiter ist es unüblich, dass der Bundesrat vor seinem Entscheid Anhörungen mache. Die "Konsultationen" sollte man nach Ansicht der CVP-Nationalrätin besser als "Hearing" bezeichnen. Sie sei nicht gegen ein solches "Hearing", betonte Schneider-Schneiter. Bei dem Hearing sollten aber keine Beschlüsse gefasst werden. Dem Bundesrat solle so nicht die Entscheidungskompetenz abgenommen werden.

Ähnlich äusserten sich in der vergangenen Woche bereits die Parteien im Anschluss an Konsultationen mit dem Bundesrat. Statt Stellung zu beziehen, führe der Bundesrat eine "improvisierte Konsultation" durch, die es institutionell gar nicht gebe, hiess es beispielsweise bei bei den Grünliberalen.

