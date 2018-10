Was passiert mit den Schweizer Aktien, wenn die hiesige Börse keine Anerkennung von der Europäischen Union mehr bekommt? Auf diese für Anleger wichtige Frage eine klare Antwort zu bekommen, ist derzeit nicht einfach. Denn wie so oft, wenn politischer Poker angesagt ist, lautet das Zwischenfazit: Ausgang äusserst ungewiss.

Darum geht es: Die Schweiz und die Europäische Union verhandeln derzeit über ein Rahmenabkommen, das Dinge wie die Rechtsanpassung oder den Lohnschutz regeln soll. Das hat ja eigentlich nichts mit dem Börsenhandel zu tun. Aber um Druck aufzubauen, droht die EU der Schweiz mit dem Entzug der sogenannten Börsenäquivalenz für den Fall, dass ein ein solches Abkommen nicht zustande kommen sollte. Das würde bedeuten, dass Investoren aus der EU Aktien von Nestlé, Novartis oder UBS nicht mehr an Schweizer Börsen kaufen oder verkaufen dürfen.

Weil die Verhandlungen über das Rahmenabkommen stocken oder – je nach Quelle – kurz vor dem Scheitern stehen, mehren sich die Bedenken über die Zukunft der Schweizer Börse. Warnungen gab es zuvor schon: Romeo Lacher, Verwaltungsratspräsident der Börsenbetreiberin SIX, sagte in einem Interview mit Reuters, in einem Worst-Case-Szenario würde die Schweizer Börse "komplett an Bedeutung verlieren". Nur kleine und mittelgrosse Firmen würden dann an der SIX bleiben, während die Schwergewichte an andere Handelsplätze wechseln würden.

Investoren zeigen sich gelassen

Heute, einige Wochen nach dem Locher-Interview, ist die SIX einiges vager und eher ausweichend mit ihrer Einschätzung. Angesprochen auf die möglichen Konsequenzen für Schweizer Firmen und ihre Aktionäre betont Mediensprecher Julian Chan vor allem die Konsequenzen für Investoren aus der EU. Würde die Börsenäquivalenz wegfallen, sei das ein Eingriff in die heutige Marktstruktur. "Dies hätte auch Nachteile für Anleger und Pensionskassen aus dem EU-Raum", so Chan.

Auch unter Investoren sind die Stimmen teilweise weniger alarmistisch. Dass die SIX auf Panik mache, sei verständlich, sagt ein Manager eines namhaften Fonds für kleine und mittelgrosse Schweizer Aktien, der nicht namentlich genannt werden möchte, im Gespräch mit cash. Aus Investorensicht sei zudem wichtig: Eine Novartis-Aktie wird es weiterhin geben, auch wenn die Aktie nicht mehr in Zürich kotiert sein sollte.

Gefahr für kleinere Aktien

Wissenschaftler bringen jedoch Bedenken an, was die Zukunt kleinerer und mittelgrosser Schweizer Firmen und deren Aktienkurse betrifft: Für Harald Bärtschi, Dozent für Finanzmarktrecht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), ist gut denkbar, dass das Handelsvolumen kleinerer Emittenten bei einer fehlenden Börsenanerkennung sänke. Und Heinz Zimmermann, Professor für Finanzmarkttheorie an der Universität Basel, ist der Ansicht, dass es vor allem für mittelgrosse Unternehmen schwieriger werden könnte, die gestiegene Marktliquidität der letzten Jahren halten zu können, wie er in der "NZZ am Sonntag" sagte.

Beide Segmente, das heisst Small und Mid Caps, erlebten in den letzten Jahren einen regelrechten Boom, angetrieben auch vom Interesse ausländischer Anlagefonds und Einzelinvestoren auf der Suche nach Rendite. Es ist also durchaus denkbar, dass die Kurse dieser Firmen durch einen SIX-Boykott der EU leiden würden.

Der Brexit als Hoffnung

Die Hoffnung der Börsenbetreiberin SIX ruht derweil auf einem Plan des Bundesrates. Im Fall einer fehlenden Börsenanerkennung will die Landesregierung den Handel von Schweizer Aktien in der EU verbieten und somit das Volumen nach Zürich lenken. Dadurch sollen Börsenhändler aus der EU die Schweizer Aktien auch in Zukunft in der Schweiz kaufen.

Laut SIX-Sprecher Chan wäre dieser Plan nicht mit grossem technischen Zusatzaufwand verbunden: "Bereits heute stammen rund die Hälfte der an SIX angeschlossenen Handelsteilnehmer aus der EU und verfügen über einen direkten Handelszugang zu uns."

Hinzu kommt der Brexit-Aspekt. Untersteht Grossbritannien nach dem Austritt aus der EU nicht mehr der dortigen Finanzmarktaufsicht, dürften britische Aktienhändler nach wie vor über die Schweizer Börse traden. Die Mehrheit des europäischen Handelsvolumens mit Schweizer Blue Chips stammt aus London.