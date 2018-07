Tschak, und weg! – Bei manchen Rücktritten gehen Politiker, Topmanager und andere hohe Funktionsträger per sofort. Büro aufräumen, und das wars. Bei Post-Chefin Susanne Ruoff vor ein paar Wochen oder SNB-Präsident Philipp Hildebrand Anfang 2012 war dies der Fall. Auch die Banken pflegen diese Usanzen, die aus dem Investmentbanking kommen, ziemlich rigoros.

Bei anderen Rücktritten bleibt der Amtsträger aber noch eine Zeit lang im Amt. Die Begründung ist, dass die Nachfolge "geregelt" über die Bühne gehen soll. Unternehmen und Kunden sollen möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Oft ist es aber so, dass in solch einer Situation eine zähe Übergangsfrist anfängt. Diese ist geprägt ist von grossen Unsicherheiten, die sich schnell zum Drama ausweiten können. Fifa-Chef Sepp Blatters langwieriger und vermurkster Abgang 2015/16 kommt da in Erinnerung.

Verdikt ist eindeutig

Auch Raiffeisen-Chef Patrik Gisel will noch bis zu einem halben Jahr an der Spitze der Raiffeisenbanken bleiben. Der 56-jährige Ostschweizer HSG-Betriebsökonom wird nicht per sofort von einem Interims-Chef abgelöst. Bei der von einer umfassenden Führungskrise heimgesuchten Bankengruppe steht offensichtlich kein Nachfolger parat, auch wenn sich das Kandidatenkarussell, inoffiziell zumindest, schon dreht.

Die cash-Leserschaft goutiert das Vorgehen der Raiffeisenspitze wenig – und dürfte damit eine verbreitete Meinung in der Schweizer Öffentlichkeit repräsentieren. 77 Prozent von über 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der cash-Umfrage sind der Meinung, Gisel hätte per sofort gehen müssen. Der Verbleib auf dem Posten sei unglaubwürdig. Knapp ein Viertel ist dagegen der Ansicht, die Bank dürfe kein Führungsvakuum riskieren.

Im Überbau der Genossenschafts-Gruppe ist die Zahl von Entscheidungsträgern nach der Krisenentwicklung der vergangenen Monate in der Tat deutlich reduziert. Verwaltungsratspräsident Pascal Gantenbein führt das Aufsichtsgremium selbst nur interimistisch, nachdem im März Johannes Rüegg-Stürm das Amt abgab – er damals übrigens per sofort. Von den zwölf Verwaltungsräten sind zehn zurückgetreten oder stehen für dem Rücktritt. Zwei neue sind gewählt, fünf weitere plus ein Verwaltungsratspräsident sollen im November gewählt werden.

CEO-Risiko bleibt hoch

Der zeitweilige Verbleib Gisels auf seinem Posten hat aber nicht nur führungstechnische und operative Gründe. Er hat auch etwas zu tun mit der Innenwahrnehmung der Bank-Führung, die sich wohl deutlich von den Meinungen der Öffentlichkeit unterscheidet: Ein Sofortabgang Gisels hätte als so etwas wie ein Schuldeingeständnis wirken können. Gisel, der 13 Jahre lang Stellvertreter des gestrauchelten Pierin Vincenz war, ist bisher kein Fehlverhalten nachgewiesen worden.

Aber bei all diesen Überlegungen der Raiffeisen-Chefetage bleiben die Risiken gross. Gisel führt die Bankengruppe nun als "lahme Ente". "Lame duck" ist in der englischsprachigen Welt ein Begriff für Politiker oder Funktionsträger, deren Rücktritt bereits feststeht und die ihre Ämter nicht mehr mit voller Kraft ausüben können. Für Gisel heisst das: Seine Autorität ist angekratzt, neue Projekte auf den Weg geben kann er nicht mehr. Auch ist er durch die Umstände bedingt der falsche Mann, um Reformen innerhalb der Struktur der Bank anzuleiten.

Und bei alledem bleibt nicht ausgeschlossen, dass Gisel nicht bis Ende Jahr bleibt, sondern trotzdem noch per sofort gehen muss. Dies, wenn sich die Ereignisse erneut überschlagen oder neue Details aus der Affaire Vincenz ans Tageslicht kommen sollten. Nach der Verhaftung von Pierin Vincenz Anfang März wurde spekuliert, ob sich Nachfolger Gisel halten kann. Nun wird spekuliert, ob er die selbstgesteckte Übergangsfrist überhaupt durchhält. Eine "geregelte" Übergabe an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ist immer noch nicht gewährleistet.