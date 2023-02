Militante Palästinenser im Gazastreifen haben in der Nacht zum Donnerstag sechs Raketen auf Israel abgefeuert. Fünf Raketen seien abgefangen worden, eine Rakete sei in offenes Gebiet gefallen, teilte die israelische Armee am Donnerstag auf Twitter mit. Kurz darauf erklärte die Armee dann, im Gazastreifen Angriffe gestartet zu haben.

23.02.2023 06:34