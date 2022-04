Noch sind Elektroautos auf Schweizer Strassen in der Unterzahl, doch die «Stromer» gewinnen laufend Marktanteile. Letztes Jahr hatte jedes siebte neu gekaufte Auto nur einen Elektroantrieb, dieses Jahr wird der Anteil bereits viel höher sein.

Der E-Auto-Markt ist in Fahrt, und die Kantone sorgen zusätzlich für Schwung in dem Geschäft: Eine Mehrheit der Kantone versüsst den E-Auto-Kauf mit einem Steuerrabatt, sieben Stände erheben keine Motorfahrzeugsteuer auf den Stromfahrzeugen.

Die Vergleichsplattform Safe hat anhand drei Kriterien eine Rangliste erstellt, welche Kantone sich am grosszügigsten zeigen. Die Kantone St. Gallen und Zürich schneiden am besten ab, Luzern und Schwyz fallen am stärksten ab, wie unsere Grafik der Woche zeigt.

In Deutschland fördert der Staat die junge Branche noch grosszügiger, dort können Autokäuferinnen und Autokäufer bis zu 9000 Euro erhalten, wenn sie sich für den Stromantrieb entscheiden.

Staatliche Förderung dürfte bald gar nicht mehr nötig sein. Gemäss einer Studie der britischen Transport & Environment (T&E) – einer Lobbyorganisation für grüne Verkehrsmittel – werden E-Autos ab 2026 günstiger in der Herstellung sein als die herkömmlichen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren.

(mbü)

Dieser Artikel erschien zuerst im Digitalangebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: In welchem Kanton es am meisten Zuschuss fürs E-Auto gibt