Rechnungshof Ecuadors empfiehlt Amtsenthebung des Vizepräsidenten

Der Oberste Rechnungshof Ecuadors hat die Amtsenthebung des Vizepräsidenten Jorge Glas empfohlen. Glas soll in Korruption bei der Vergabe von Erdölfeldern im ecuadorianischen Amazonasgebiet verwickelt sein, hiess es am Freitag in einem Befund des Kontrollorgans. Über den Amtsenthebungsantrag muss das Parlament entscheiden.