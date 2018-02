Als sich Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU-Zentrale als neue Generalsekretärin vorstellte, machte sie eine klare Ansage: "Wir brauchen auch in Zukunft starke Volksparteien und keine allein durch Personen getragene politische Sammelbewegungen", sagte die saarländische Ministerpräsidentin.

Die Union - also das Bündnis aus der christdemokratischen CDU und der bayerischen CSU - müsse wieder Wahlergebnisse um die 40 und nicht um die 30 Prozent anstreben. Grund für die Bemerkung ist nicht nur das vergleichsweise niedrige Ergebnis von CDU und CSU bei der Bundestagswahl. Kramp-Karrenbauer, Parteichefin Angela Merkel, aber auch andere sind vielmehr von der Entwicklung der SPD alarmiert.

Und vor der Europawahl heizt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Debatte über die Zukunft der Volksparteien an. Die entscheidende Frage lautet: Können sich die Volksparteien gegenüber neuen Sammlungsbewegungen behaupten, die sich vor allem um ein Thema oder eine Person scharen?

SPD bei 16 Prozent

Jüngstes Alarmzeichen ist das Umfragergebnis der SPD, die in mehreren Umfragen auf 16 Prozent absackte, so dass Fragen zu ihrem Status als Volkspartei lautwerden. Zudem hat Macron in Frankreich mit seiner Bewegung "En Marche" gezeigt, dass ein charismatischer Politiker ein ganzes Parteiensystem zertrümmern kann. In Österreich hat Sebastian Kurz die am Boden liegende konservative ÖVP ganz auf sich zugeschnitten - und wurde Kanzler.

In Deutschland profitierte die liberale FDP lange von der Personalisierung auf den Vorsitzenden Christian Lindner, um wieder in den Bundestag zu kommen. Und in den USA sind Demokraten und Republikaner nach Ansicht des Politologen Gero Neugebauer zu reinen Apparaten mutiert, die Wahlkämpfe für Personen organisieren.

Vor allem in CDU und CSU, die sich gerne als die einzig verbliebenen Volksparteien bezeichnen, wabert spätestens seit der Flüchtlingskrise und dem Erstarken der rechten AfD die Sorge, ob man den Status noch halten kann. Ein erheblicher Teil des Strategiestreits zwischen den Schwesterparteien erklärte sich dadurch, dass die CSU verlorene Wähler am rechten Rand wieder einsammeln will, während Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel mehr auf die Mitte setzt.

Europäische Entwicklungen auch in Deutschland?

Auch der CSU-Politiker Alexander Dobrindt beschäftigt die Frage, ob die Entwicklung in Europa nicht nach Deutschland schwappt. Er beklagt einen Trend "hin zu Themen- und Personenparteien". Denn Volksparteien seien für eine stabile Demokratie ein Wert an sich. Auch Merkel hat immer wieder betont, dass sie bei aller Konkurrenz die SPD als zweiten Pfeiler im Parteiensystem schätze.

Dahinter steckt auch die Einschätzung, dass Sammelbewegungen wie "En marche" kurzlebige Phänomen sein können: Zwar versammeln sich Anhänger aus verschiedenen Lagern hinter einem Charismatiker - aber sie können zusammenbrechen, wenn diese Person abtritt. Kramp-Karrenbauer will mit einem neuen CDU-Grundsatzprogramm deshalb dafür sorgen, dass dies bei einem Abgang Merkels irgendwann nicht auch passiert, sondern dass ein Programm Bindekraft entwickelt.

Der Politologe Neugebauer hält jedoch die Debatte über den Volkspartei-Status für überholt. "Ich rede nur von kleinen, mittleren und grösseren Parteien." Die SPD gehöre mit ihren mittlerweile mehr als 460'000 Mitgliedern weiter zu den grösseren Parteien. Umfragen sind für ihn überbewertete Momentaufnahmen. Die Betonung des eigenen Status als "Volkspartei" hält er für einen taktischen Schachzug, um die Legitimität zu erhöhen und sich von kleinen Parteien wie den Grünen, der FDP oder der AfD abzusetzen. Die AfD wiederum nutze den Begriff des "Volkes", um sich grösser zu machen als sie in Wahrheit sei.

Neues System unter Macron

Ausgerechnet der enge Partner Deutschalands Macron will die Krise der Volksparteien in den EU-Staaten noch etwas vergrössern. Denn seine "En Marche" gehört zu keiner der klassischen Parteienfamilien in der EU. Will er nach der Europawahl im Frühjahr 2019 Einfluss im EU-Parlament haben, muss er sich also mit Parteien in anderen Ländern zusammenschliessen - oder diese aus ihren Zugehörigkeiten wie zur konservativen EVP oder der sozialistischen SPE herausbrechen.

Sammlungsbewegungen, die wie "En marche" Parteigrenzen überwinden, wären seine bevorzugten Partner. Macrons Annahme: Je schwächer die etablierten Parteien sind, desto grösser ist die Chance auf eine Neuaufstellung des politischen Spektrums.

In Deutschland ist die Debatte mittlerweile auch von Galgenhumor geprägt. "Die SPD ist eine Volkspartei auf kleinerem Niveau", stichelt etwa CSU-Mann Dobrindt. "Inwieweit der neue Massstab für Volksparteien noch nach unten weiterentwickelt werden kann, wird in den nächsten Wochen zu beobachten sein."

Das sieht auch Juso-Chef Kevin Kühnert so - nur dass der Jungpolitiker, der die geplante Union-SPD-Koaliton verhindern will, darauf die umgekehrten Schlüsse zieht. "Union und SPD kommt die Aufgabe zweier Fixpunkte in unserem politischen Spektrum zu. Regieren sie längerfristig miteinander, verlieren die Fixpunkte schleichend ihre Bindekräfte", schreibt er im "Handelsblatt".

(Reuters)