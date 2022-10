Am zweiten Tag der formellen Beratungen zur Regierungsbildung in Italien hat Staatschef Sergio Mattarella die Chefs der Rechtsparteien in seinem Amtssitz empfangen. Am Freitagvormittag kam die Anwärterin auf den Regierungsvorsitz, Giorgia Meloni, samt Vertretern ihrer rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia in den Quirinalspalast, wie auf Live-Bildern zu sehen war. Auch Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi mit Mitgliedern seiner Forza Italia und Matteo Salvini mit Politikern seiner rechtspopulistischen Lega waren dabei.

21.10.2022 11:38