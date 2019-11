Regierungschef Conte: Keine Marktlösung für Alitalia zur Hand

Für die angeschlagene italienische Fluggesellschaft Alitalia ist nach den Worten von Ministerpräsident Giuseppe Conte keine schnelle Lösung in Sicht. "Es ist klar, dass wir zur Zeit keine Marktlösung zur Hand haben", sagte Conte am Dienstag laut Nachrichtenagentur Ansa bei einer Veranstaltung des Italienischen Automobilclubs ACI in Rom.