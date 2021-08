Regierungschef Günther als Chef der Nord-CDU bestätigt

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist am Samstag zum Landesvorsitzenden der CDU wiedergewählt worden. Der 48-Jährige erhielt auf einem Parteitag in Neumünster 83,77 Prozent der Stimmen. Bei seiner vorherigen Wahl im Jahr 2018 waren es 90,04 Prozent. Der für Oktober 2020 geplante Parteitag war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Günther bekam in Neumünster 191 von 228 gültigen Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten. "Ich bin sehr dankbar für das grossartige Vertrauen", sagte der Regierungschef nach seiner Wahl./wsz/DP/zb