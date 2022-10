Erst am vergangenen Freitag hatte Finanzminister Kwasi Kwarteng seinen Stuhl räumen müssen, nachdem er mit seinen Ankündigungen zu massiven Steuererleichterungen für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt hatte. Sein Nachfolger Jeremy Hunt machte am Montag so gut wie alle Teile der steuerpolitischen Pläne wieder rückgängig.