Regierungsratsresultate in gut zwei Dutzend Gemeinden

Die gemeinsame Liste von Lega und SVP holte in Faido, Muralto und Losone allerdings weniger Stimmen als 2015 die noch getrennten Listen von Lega und La Destra ("Die Rechte") zusammen - in jenem Verbund war 2015 die SVP angetreten. Zugelegt haben dagegen SP und Juso sowie die CVP. Die FDP hat in diesen drei Orten leicht verloren.

Das Tessin ist der einzige Kanton, der seine Regierung im Proporzverfahren wählt. Derzeit hat die Lega dei Ticinesi zwei Sitze, und die FDP, die CVP und die SP je einen. Insgesamt kandidierten 53 Männer und Frauen auf 13 Listen für die Regierung.

Tiefere Beteiligung als 2015

Seit Anfang Nachmittag werden die Stimmen ausgezählt. Bereits fest steht, dass die Beteiligung an der Regierungsratswahl tiefer sein wird als die rund 62 Prozent von 2015. Nach Angaben der Staatskanzlei bewegen sich die Beteiligungen zwischen rund 51 Prozent in Locarno und 68 in Biasca.

Um die 90 Sitze im Kantonsparlament bewerben sich 757 Personen auf 16 Listen. Zurzeit halten die bürgerlichen Parteien Lega, La Destra, FDP und CVP 68 Sitze im Grossen Rat. Die Auguren rechneten lediglich mit kleineren Sitzverschiebungen.

Die Resultate der Regierungsratswahlen sollten noch am Sonntagnachmittag vorliegen. Die Stimmen für den Grossen Rat sind nach Angaben der Staatskanzlei erst am Montag ausgezählt. Die neue Amtsdauer dauert bis 2023.

(AWP)