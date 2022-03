Der durch Russlands Krieg in der Ukraine ausgelöste Ölschock ist der jüngste Schlag für die Fluggesellschaften, die bereits einige Flüge streichen und Langstreckenflüge umleiten mussten, um den gesperrten Luftraum zu umgehen. Der Rohölpreis schnellte in die Höhe, nachdem die USA erklärt hatten, sie würden einen Boykott russischer Lieferungen in Betracht ziehen.

Wizz Air machte am Montag eine Politik des "No-Hedging" zum Schutz vor weiteren Preissteigerungen rückgängig. Der Low-Cost- Rivale Ryanair und die Deutsche Lufthansa haben ihre Flugpläne geändert. Viele überschüssige Flugzeuge werden in westeuropäische Märkte verlegt, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage entsteht, das die Ticketpreise in der Hochsaison im Sommer, von der sich viele Reiseunternehmen einen Aufschwung erhofft haben, zu drücken droht.

Die Aktien der Fluggesellschaften stürzten ab, während sich der Ölpreis der Marke von $140 je Barrel näherte. Wizz Air fielen um bis zu 16 Prozent, Ryanair 11 Prozent und EasyJet 12 Prozent. Bei den Netzwerkfluggesellschaften gaben Lufthansa um bis zu 9 Prozent nach, die British-Airways-Eigentümerin IAG 11 Prozent und Air France-KLM 14 Prozent.

Sash Tusa, Analyst bei Agency Partners, sagte, dass der Druck für die letztgenannte Gruppe und andere Langstreckenanbieter, darunter Finnair und SAS, schlimmer sein wird, wenn man die Auswirkungen von Umleitungen oder verlorenen Routen und die Tatsache bedenkt, dass Discounter im Allgemeinen neuere, treibstoffeffizientere Flugzeuge haben.

Vor allem Langstreckenfluggesellschaften könnten es nun sehr schwer haben, das Jahr 2022 ohne Kapitalbeschaffung zu überstehen, was für diejenigen, die keine staatlichen Anteilseigner haben, noch schwieriger sein wird. Die Kerosinpreise sind seit Jahresbeginn um 50 Prozent gestiegen und liegen 74 Prozent über dem Niveau von 2019.

(Bloomberg/cash)