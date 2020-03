Reisebusbranche fordert vom Bund Unterstützung wegen Coronavirus

Er fordert deshalb vom Bund finanzielle Unterstützung über die rasche Gewährung von befristeten Überbrückungskrediten. Zudem dürfe der Personen- und Gütertransport auf der Strasse bis auf weiteres nicht mit der Einführung von neuen oder der Erhöhung von bestehenden Abgaben stärker belastet werden.

Die Schweizer Reisebusbranche sei von der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in den umliegenden Ländern und in der Schweiz ausserordentlich stark betroffen, hiess es. Bereits erteilte Aufträge würden annulliert, die Buchungszahlen gingen massiv zurück und mangels Kunden stünden ganze Fahrzeugflotten still. Wegen der Umsatzeinbussen drohten Liquiditätsengpässe, die vielerorts zum Verlust von wertvollen KMU-Arbeitsplätzen führen könnten. Für den Verband ist die Situation "prekär".

Darüber hinaus stehe auch das Gütertransportgewerbe vor grossen Herausforderungen. Vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr mit Italien bestehe grosse Verunsicherung. Die am Vortag verfügten Einschränkungen führten hier zu Wartezeiten und grossen Schwierigkeiten bei Anlieferung und Abholung.

cf/ys

(AWP)