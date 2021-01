Das neue Testangebot sei für Flugpassagiere nützlich, die für ihre Zieldestination ein negatives PCR-Testresultat benötigten. Die Speichelabgabe für die 195 Franken teuren Selbsttest-Kits werde von den Anwendern selbständig vor Ort durchgeführt, teilte der Flughafen Zürich am Mittwoch mit.

Das neue Angebot könne ohne Voranmeldung zwischen 6:00 und 20:00 Uhr in Anspruch genommen werden. Über das Ergebnis werde per Mail informiert, so der Flughafen Zürich weiter. Das bisherige Test-Angebot am Flughafen aus Corona-Schnelltests und PCR-Tests bleibe zudem bestehen.

(AWP)