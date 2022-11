Zunehmend drückt sich die Unzufriedenheit der Menschen auch in Protesten aus. Vergangene Woche rissen wütende Wanderarbeiter in Guangzhou zahlreicher Barrikaden nieder. Am Mittwoch kam es in der Stadt Zhengzhou dann zu schweren Zusammenstössen zwischen Arbeitern des Apple -Zulieferers Foxconn und Sicherheitskräften. Die Arbeiter klagen bereits seit Wochen über schlechte Bedingungen in dem Werk. Viele haben die Flucht ergriffen. Als Reaktion auf die Proteste reagierten die Behörden keineswegs mit Lockerungen. Im Gegenteil: Seit Donnerstag steckt nun auch ganz Zhengzhou mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern im Lockdown./jpt/DP/stk