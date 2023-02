Air India erhalte zunächst sechs Maschinen in der Standardversion A350-900, die eigentlich für die russische Fluggesellschaft Aeroflot gedacht waren. Diese dürfen infolge der internationalen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht an Aeroflot ausgeliefert werden. Die Auslieferung der A350 für Air India soll noch in diesem Jahr anlaufen, sagte Scherer. Bei den restlichen 34 Maschinen handle es sich um die Langversion A350-1000 - das grösste Modell in Airbus' Angebot seit dem Produktionsende für die doppelstöckige A380. "Das wird das Flaggschiff der künftigen Air India", sagte Scherer.