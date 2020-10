Rekordwert: Mehr als 10 000 Corona-Neuinfektionen in Italien

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Italien hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Marke von 10 000 überschritten. Die Gesundheitsbehörden des Landes meldeten am Freitag 10 010 neue Fälle. Damit erreichten die neu gemeldeten Ansteckungen pro Tag zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert. Am Donnerstag wurden mehr als 8800 neue Ansteckungen registriert, am Mittwoch waren es mehr als 7000 gewesen.