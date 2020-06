Rekordzahl an Flüchtlingen - UN erwarten mehr Flucht Richtung Europa

Konflikte würden immer seltener gelöst, sagte der Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Filippo Grandi, in Genf. Die Corona-Krise werde die Lage noch verschärfen. "Ich habe keinen Zweifel, dass die wachsende Armut und der Mangel an Lösungen und die Fortsetzung von Konflikten zu mehr Bevölkerungsbewegungen führen wird, in den Regionen und darüber hinaus, nach Europa etwa."

Die Zahl der Flüchtlinge im Ausland blieb mit 26 Millionen in etwa konstant, aber die Zahl der in der eigenen Heimat Vertriebenen stieg. Dreiviertel der Flüchtlinge leben Ende 2019 in der Nähe ihrer Heimat. In Europa waren weniger als zehn Prozent derjenigen, die ins Ausland geflohen waren. war./oe/DP/zb

(AWP)