'Renovierungswelle' soll Millionen Gebäude in der EU klimafit machen

Hausbesitzer müssen sich auf strengere Energiesparvorgaben einstellen, dürfen aber auch auf Finanzhilfe zur Umsetzung hoffen. Dies ist Teil einer neuen Strategie, mit der die EU-Kommission eine "Renovierungswelle" für den Klimaschutz auslösen will. Bis 2030 sollen 35 Millionen Gebäude in Europa renoviert und klimafit gemacht werden, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Statt ein Prozent des Bestands pro Jahr soll doppelt so viel modernisiert werden.