Rund 58 Prozent der Erwerbstätigen gehen in der Schweiz vor dem ordentlichen Rentenalter in den Ruhestand. Das schreibt die "NZZ am Sonntag", die sich auf eine Studie des Pensionskassenberaters Swisscanto beruft. Lediglich 32 Prozent der Arbeitnehmer blieben demnach so lange im Erwerbsleben, wie es gesetzlich vorgesehen wäre.

Der hohe Anteil an vorzeitigen Pensionierungen habe überrascht, sagte René Raths, Verwaltungsrat von Swisscanto Vorsorge, der Zeitung. Angesichts der steigenden Lebenserwartung hätte man erwartet, dass Erwerbstätige länger im Arbeitsprozess verblieben.

(AWP/cash)