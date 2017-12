Republikaner-Chef zu US-Steuerplan: Wir haben die nötigen Stimmen

Im Schatten der Schlagzeilen um Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn ist den US-Republikanern im Senat im Tauziehen um die Steuerreform offenbar ein Durchbruch gelungen. Fraktionschef Mitch McConnell teilte mit, dass die Konservativen die nötigen Stimmen zusammen hätten, um den Steuerplan in der kleinen Kongresskammer durchzubringen. Zuvor war es in zähen Verhandlungen gelungen, mehrere Skeptiker in den eigenen Reihen teils durch kleinere Zugeständnisse umzustimmen. Eine Abstimmung war noch für den Freitag geplant.