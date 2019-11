Republikaner fordern Aussage von Bidens Sohn und Whistleblower

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben von den Demokraten die öffentliche Anhörung zweier Schlüsselfiguren in der Ukraine-Affäre gefordert. Der Sohn von Ex-Vizepräsident Joe Biden, Hunter Biden, und der anonyme Hinweisgeber müssten als Zeugen gehört werden, hiess es in einem Schreiben der Republikaner von Samstag an Adam Schiff. Er leitet die Untersuchungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Für kommende Woche sind erstmals öffentliche Anhörungen von Zeugen geplant.