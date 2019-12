Republikanischer Top-Senator McConnell warnt vor Trump-Impeachment

Der Mehrheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat seine Kollegen in der Kammer eindringlich davor gewarnt, Präsident Donald Trump des Amtes zu entheben. McConnell kritisierte die am Vorabend mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus verabschiedeten Anklagepunkte gegen Trump am Donnerstag als nicht verfassungsgemäss. In einer Ansprache im Senat nannte er die Impeachment-Ermittlungen gegen Trump die "am wenigsten gründlichen und unfairsten" in der modernen Geschichte der USA. McConnell warnte, sollte der Senat den Anklagepunkten zustimmen, könnten Amtsenthebungsverfahren zum politischen Alltag werden.