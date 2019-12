Resolution zu Zwei-Staaten-Lösung im US-Repräsentantenhaus

In einer Resolution zum Nahost-Konflikt hat sich das US-Repräsentantenhaus hinter die Zwei-Staaten-Lösung gestellt. Schritte "beider Seiten", die eine friedliche Beendigung des Konfliktes blockierten, dürften von der US-Regierung nicht unterstützt werden, hiess es in der am Freitag verabschiedeten Resolution.