Rettungspaket für Monte dei Paschi - Italiens Regierung erlässt Dekret

ROM (awp international) - Die italienische Regierung hat ein Rettungspaket für die angeschlagene Bank Monte dei Paschi di Siena beschlossen. Das Kabinett erliess in der Nacht zu Freitag ein Notfall-Dekret, das die Bildung eines Fonds mit Mitteln in Höhe von 20 Milliarden Euro anordnet, hiess es in einer Mitteilung der Regierung.