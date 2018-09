Im Ringen um ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen wollen Kanada und die USA am Mittwoch in Washington einen neuen Verhandlungsversuch unternehmen. Die Gespräche waren am vergangenen Freitag ergebnislos abgebrochen worden. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, er sei bereit das bisherige trilaterale Abkommen, bekannt unter der Kurzbezeichnung Nafta, als bilateralen Pakt nur mit Mexiko weiterzuführen. Umstritten ist allerdings, ob der US-Kongress einer solchen Lösung seine Zustimmung erteilen würde.