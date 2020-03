Rio de Janeiro verlängert Massnahmen um 15 Tage

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hat der Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro, Wilson Witzel, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens am Montag um 15 Tage verlängert. "Schauen Sie, was in Ländern passiert ist, in denen die Leute nicht an die Folgen dieses Virus geglaubt haben", betonte Witzel. Bereits am 17. März waren in dem Bundesstaat Schulen und Universitäten geschlossen, der Personenverkehr zwischen grossen Städten und zu anderen Bundesstaaten eingeschränkt, öffentliche Veranstaltungen untersagt und Touristenattraktionen wie der Zuckerhut oder der Berg mit der Christusstatue und die berühmten Strände gesperrt worden. Auch die meisten nicht unverzichtbaren Geschäfte mussten schliessen.