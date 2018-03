Er habe Präsident Andrej Kiska den Schritt angeboten, damit die Krise überwunden werden könne, sagte Fico am Mittwoch in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Bedingung sei jedoch, dass die Regierungskoalition erhalten bleibe und seine Partei Smer seinen Nachfolger nominieren dürfe. Kiska hat eine Regierungsumbildung oder Neuwahlen gefordert. Am Montag war bereits Innenminister Robert Kalinak zurückgetreten.

Der 27-jährige Investigativreporter Jan Kuciak und seine Freundin waren Ende Februar erschossen worden. Kuciak hatte über Straftaten von Geschäftsleuten berichtet, von denen manche Verbindungen zu Politikern hatten. Der Mord löste in dem EU-Staat eine Welle der Empörung aus. Zuletzt hatte es dort die grössten Strassenproteste seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 gegeben. Die Demonstranten forderten ein stärkeres Vorgehen gegen Korruption.

(Reuters)