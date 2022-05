Die Schweiz beziehe zwar kein Rohöl direkt aus Russland, doch importiert sie erdölbasierte Energieträger wie Dieselöl und Benzin zu fast drei Vierteln des Inlandsabsatzes aus der EU, schrieb das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag. Rund 50 Prozent der in der Schweiz verbrauchten Energie machen laut Webseite des eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Erdölbrennstoffe und Treibstoffe aus.

Der Bundesrat übernimmt zwar nach Prüfung im Normalfall die Sanktionen der EU gegen Russland. Ein Entscheid bezüglich eines Öl-Embargos ist zurzeit noch nicht gefallen. Welche Folgen es für die längerfristige Versorgungssituation der Schweiz hätte, wenn die Schweiz auf die Sanktion der EU folgt, ist laut BWL schwierig zu beurteilen. Die Konsequenzen würden von unterschiedlichen Faktoren abhängen, wie dem Zeitpunkt des Embargos, den Transportkapazitäten und ob andere Länder ihre Rohöl-Förderung erhöhen.

Auf alle Fälle müsste sich der Markt neu organisieren und für Ersatz sorgen, schrieb das BWL. Vorbereitungen für ein solches Szenario seien seit einiger Zeit im Gang. Bei einer schweren Mangellage wäre der Bedarf an Autobenzin und Heizöl beispielsweise durch das Pflichtlager für 4,5 Monate gedeckt.

Verschiedene Exportländer

Als das Öl-Embargo der EU anfangs Mai zur Debatte stand, hatte Fabian Bilger vom Verband der Brenn- und Treibstoffimporteur "Avenergy Suisse" Entwarnung gegeben. Er sah die Versorgung in der Schweiz nicht gefährdet. Bilger bezog sich auf importiertes Rohöl, das insbesondere aus Nordafrika und dem nordamerikanischen Kontinent stammt.

"Öl kann auf verschiedenen Wegen via Schiff, Zug oder Pipeline transportiert werden, und es gibt Produzenten auf der ganzen Welt", sagte Bilger zu Keystone-SDA. Einzelne Raffinieren würden bei einem Embargo zwar vor logistischen Herausforderungen stehen, aber der Gesamtmarkt werde sich anpassen können.

Ölpreise reagieren

Durch das von der EU verhängte Öl-Embargo sollen mehr als zwei Drittel der russischen Öl-Lieferungen in die EU betroffen sein, wie EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Dienstag während eines Gipfeltreffens in Brüssel mitteilte. Auf Drängen Ungarns sollen nach Angaben von Diplomaten vorerst nur die Öl-Lieferungen über den Seeweg unterbunden werden.

Die Ölpreise sind am Dienstag auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten gestiegen. Laut Börsianer lag der Anstieg an der Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wonach die Öl-Importe der EU aus Russland bis Ende des Jahres um rund 90 Prozent reduziert werden. Denn Deutschland und Polen haben bereits deutlich gemacht, dass sie nicht von der Ausnahme für Pipeline-Öl profitieren wollen.

Deutschland ist gemäss BWL für die Schweiz der deutlichste Lieferant mit rund 44 Prozent der in die Schweiz importierten erdölbasierten Energieträgern.

