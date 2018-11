Es war vor etwas mehr als sechs Wochen, am 3. Oktober, als der Preis für Rohöl der Marke Brent auf 86 Dollar pro Barrel emporstieg. Das war der höchste Stand seit vier Jahren. Der Tenor damals: Förderkürzungen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) sowie die von US-Präsident Donald Trump auferlegten Sanktionen für den wichtigen Erdölproduzenten Iran würden den Rohstoff noch teurer machen. Öl-Preise von über 95 oder gar 100 Dollar bis Ende 2018 wurden als realistisch angesehen.

Doch es kam, wie so oft auf dem unberechenbaren Ölmarkt, ganz anders: Ein starker Preiszerfall liess den Ölpreis um fast 25 Prozent von 86 Dollar auf aktuell 66 Dollar einbrechen. Somit hat der Rohstoff Öl offiziell den Bärenmarkt erreicht. Sämtliche im Jahr 2018 erreichten Kursgewinne haben sich in kurzer Zeit in Luft aufgelöst:

Kursentwicklung Rohöl seit Jahresbeginn, Quelle: cash.ch

"Rein fundamental ist der Preisabsturz des Nordsee-Rohöls nicht zu erklären", meint Rohstoffanalyst Axel Herlinghaus von der deutschen DZ Bank. Nachvollziehbar werde das Paradoxon aber, wenn man die vergangenen drei Monate als eine Phase von Über- und Untertreibung begreife. "Der Ausgangspreis von 85 US-Dollar war schlicht übertrieben hoch."

Sanktionen lascher - Spekulanten geben auf

Mit anderen Worten hat der Rohöl-Markt - einmal mehr - auf gewisse Ereignisse überreagiert. So sind etwa die US-Sanktionen für Iran lascher ausgefallen: Irans Ölexporte gehen nicht runter auf null, die USA hat zahlreichen Staaten Ausnahmeregelungen für Öllieferungen aus dem Iran zugestanden. Der befürchtete Angebotsschock blieb daher aus.

Ebenfalls preisdämpfend war der letzte Woche veröffentlichte Monatsbericht der Opec: Für das kommenden Jahr musste das Öl-Kartell die Nachfrage-Erwartung nach unten schrauben. Das Volumen wird auf 31,5 Millionen Barrel pro Tag eingeschätzt, vor zwei Monaten ging man noch von 500'000 Barrel pro Tag mehr aus. Wie die Nachrichtenagentur AWP darüber hinaus schreibt, liegt diese Prognose sogar ganze 1,4 Millionen Barrel unter der derzeitigen Fördermenge.

Wie so oft bei Preisübertreibungen dürften auch beim Ölpreis Spekulanten ihre Finger im Spiel gehabt haben, die nun allerdings resigniert haben: Spekulanten, die bisher auf einen steigenden Ölpreis wetteten wie auch Banken, welche Ölproduzenten Absicherungsgeschäfte anbieten, würden am Terminmarkt nun als Verkäufer auftreten, schreibt die Research-Abteilung der Raiffeisen Bank.

Nächstes Opec-Meeting richtungsweisend

"Öl-Bullen, uns eingeschlossen, haben kapituliert und sehen den Ölpreis im nächsten Jahr nicht mehr auf 95 Dollar pro Barrel steigen", zeigt sich BofA Merrill Lynch Global Research in einem Kommentar selbstkritisch. Trotzdem glaubt die US-Bank, dass Öl nun überverkauft sei und vom jetzigen Level bei 67 Dollar wieder nach oben springen werde, sobald die Opec+ - das sind die 14 Opec-Mitglieder plus weitere Nicht-Opec-Länder wie zum Beispiel Russland - die Produktion im Dezember zurückfahren werde.

Der weltweit grösste Öl-Exporteur Saudi-Arabien hat bereits vergangene Woche angekündigt, die Erdölförderung im Dezember um 500'000 Barrel pro Tag zu drosseln. Dies entspricht knapp fünf Prozent der aktuellen Förderung. Weitere Kürzungen könnten folgen: Am 6. Dezember treffen sich die Opec-Staaten in Wien, wo das Thema "Kürzung der Fördermenge" heiss diskutiert werden dürfte. Die DZ Bank erwartet "mit hoher Wahrscheinlichkeit" auch Angebotsreduktionen seitens der Vereinigten Arabischen Emirate und von Kuwait, während Russland und Irak höchstens minimale Anpassungen vornehmen würden.

Dem in die Quere kommen könnte die USA. Einerseits, weil die US-Schieferölproduzenten die Fördermenge hochfahren könnten, andererseits auch wegen Präsident Donald Trump. Dieser kritisiert auf Twitter in regelmässigen Abständen die Förderkürzungen der Opec-Länder: "Hoffentlich werden Saudi Arabien und die Opec die Ölproduktion nicht drosseln. Ölpreise sollten basierend auf dem Angebot viel tiefer sein!", twitterte Trump zuletzt am 12. November. Ausserdem dämpft der von Trump initiierte Handelsstreit die Nachfrage nach Öl.

Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. November 2018

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele (unerwartete) Einflussfaktoren den Ölpreis kurzfristig in ungeahnte Richtungen ausschlagen lassen können. Nichtsdestotrotz erwartet kaum ein Analyst vom jetzigen Stand bei knapp über 65 Dollar einen weiteren Fall des Ölpreises. Die Raiffeisen Bank geht etwa von einer Stabilisierung auf dem jetzigen Niveau aus, die DZ Bank rechnet mit einem Anstieg auf leicht über 70 Dollar und BofA Merrill Lynch sieht den Preis im ersten Halbjahr 2019 wieder auf über 75 Dollar steigen.

Erwähnenswert die Prognose von Bluebay Asset Management aus London. Nicht wegen der prognostizierten Seitwärtsbewegung, die sich in etwa in Einklang mit dem Konsens hält. Sondern aufgrund einer treffenden Schlussbemerkung von Marktexperte Mark Dowding: "Den Ölpreis versuchen vorherzusagen kommt bestenfalls einer Lotterie gleich."