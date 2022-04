Gold erweist sich als bemerkenswert widerstandsfähig und hat in diesem Jahr fast 7 Prozent zugelegt, da die Anleger die steigenden Realrenditen und den erstarkenden Dollar ignorieren und sich auf die politischen und wirtschaftlichen Risiken konzentrieren.

Obwohl die traditionellen Rendite- und Währungstreiber darauf hindeuten, dass Gold überbewertet ist, bleibt die Nachfrage nach dem als Zufluchtsort dienenden Vermögenswert stark. Goldkäufer, die in börsengehandelte Fonds investieren, sind pessimistisch, was die Fähigkeit der US-Notenbank Fed angeht, die jahrzehntelange Inflation zu kühlen, ohne die Wirtschaft zu schädigen. Für sie ist Gold eine Absicherung gegen steigende Preise und geringes Wachstum.

"Gold hat die Fähigkeit der Fed in Frage gestellt, die realen Zinssätze zu erhöhen und gleichzeitig eine weiche Landung der Wirtschaft zu erreichen", sagte Marcus Garvey, Leiter der Metallstrategie bei der Investmentbank Macquarie. "Man könnte argumentieren, dass Gold den Misserfolg der Fed sehr stark eingepreist hat".

Getrübte Aussichten für die Weltwirtschaft stützen Gold

Die zunehmende geopolitische Unsicherheit nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine führt laut Joni Teves, Analyst bei der UBS, auch zu einer strategischen Portfoliodiversifizierung durch Anleger, die sich weniger Sorgen um höhere Realzinsen machen.

Die Aussichten für die Weltwirtschaft bleiben trübe, da eine robuste Erholung von der Pandemie durch den Krieg in der Ukraine und Chinas anhaltenden Kampf gegen Covid-19 gebremst wird. Eine Eskalation des Konflikts, der bereits die Wachstumsprognosen belastet, könnte die Attraktivität von Gold weiter erhöhen, meint Teves. Auch die Sanktionen gegen Russland könnten eine weitreichendere Veränderung einläuten, die dem Goldpreis Auftrieb verleiht.

Gold spielt grössere Rolle im neuen Währungsparadigma

Einflussreiche Analysten wie Zoltan Pozsar von der Credit Suisse sagen voraus, dass die Beschlagnahmung von etwa der Hälfte der Devisenreserven der russischen Zentralbank zu einem neuen Währungsparadigma führen wird, in dem Gold eine grössere Rolle spielt.

"Der derzeitige Preis hat weniger mit Inflation und steigenden Renditen zu tun als vielmehr mit geopolitischen Risiken und der Hinwendung der russischen Zentralbank zum Aufbau alternativer Vermögensquellen", so David Chao, globaler Marktstratege für den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan bei Invesco. "Ich bin etwas überrascht, dass der Goldpreis nicht höher ist".

Am Rande könnte sich auch die schwarze Liste der westlichen Märkte für Gold aus Russland - dem zweitgrössten Produzenten der Welt - auswirken. Dennoch gibt es für viele Beobachter Anzeichen dafür, dass der Höhenflug des Goldes bald zu Ende sein könnte.

Fed-Sitzung als der grosse Test für Gold

Die inflationsbereinigten Renditen der US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zum ersten Mal seit zwei Jahren ins Plus gedreht, während der Dollar auf dem höchsten Stand seit Juli 2020 notiert, was Gold - das in der US-Währung gehandelt wird - für ausländische Anleger teurer macht.

"Wir glauben, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleiben wird, während der Preisdruck erste Anzeichen eines Höhepunkts zeigt", schrieb Carsten Menke, Analyst bei der Julius Bär, in einer Notiz. "Unter der Annahme, dass sich der Krieg in der Ukraine nicht verschlimmert, dürfte die Nachfrage nach Gold von Safe-Haven-Anlegern nachlassen.”

Das Ergebnis der Fed-Sitzung in etwa zwei Wochen wird der nächste grosse Test für Gold sein, da die Entscheidungsträger versuchen, die Inflation zu zähmen. Geldmarkthändler wetten darauf, dass die US-Notenbank auf der Sitzung eine massive Zinserhöhung vornehmen wird, um die Inflation zu bremsen, die so schnell wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr gestiegen ist.

Die Europäische Zentralbank könnte unterdessen ihre Leitzinsen noch vor Jahresende auf über Null anheben, sofern die Wirtschaft der Eurozone nicht einen schweren Schock erleidet, und sie könnte sogar eine "restriktive" Politik anwenden müssen, um die steigenden Preise unter Kontrolle zu bringen, sagte EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch am Donnerstag.

Derzeit ist Gold im Vergleich zu den realen Zinssätzen teuer, aber diese Lücke wird sich wahrscheinlich mit der Zeit verringern, so Luc Luyet, Devisenstratege bei Pictet Wealth Management. "Längerfristig werden die nachlassende Wachstumsdynamik und die hohe Inflation eine Normalisierung der Geldpolitik in den USA besonders schwierig machen, was Gold begünstigen sollte", sagte er.

(Bloomberg/cash)