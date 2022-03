Die Unternehmen sollten den Nachschub dieser Mineralien, die unter anderem zum Bau von Elektroauto-Batterien benötigt werden, sicherstellen, teilte das Industrieministerium am Freitag mit. Daher seien führende Bergbaukonzerne - China Rare Earth, China Northern Rare Earth und Shenghe Resources - aufgefordert worden, den Handel zu regulieren und Marktspekulationen oder das Horten von Beständen zu verhindern. Ausserdem sollten durch einen gemeinsamen Mechanismus die Preise auf ein "vernünftiges" Mass gesenkt werden.

In den vergangenen Monaten sind die Preise für Seltene Erden deutlich gestiegen. Grund hierfür sind neben einer starken Nachfrage Spekulationen auf den Ausfall von Lieferungen aus Myanmar wegen der dortigen Unruhen nach dem Militärputsch. So stieg in China der Preis für Praseodym-Neodym-Legierung, die beim Bau von Magneten für Elektromotoren eingesetzt wird, seit vergangenem Sommer um fast 150 Prozent auf 1,38 Millionen Yuan (etwa 218'000 Dollar) je Tonne.

(Reuters)