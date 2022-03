Der Goldpreis stieg am Montag zeitweise auf über 2000 Dollar je Unze, nachdem die USA erklärt haben, dass sie als Vergeltungsmassnahme für den Einmarsch in der Ukraine ein Verbot russischer Ölexporte verhängen könnten. Dies hat Sorgen über eine höhere Inflation und ein geringeres Wirtschaftswachstum ausgelöst.

Die realen Benchmark-Renditen von US-Staatsanleihen sind in den letzten Wochen immer tiefer in den negativen Bereich gefallen, da höhere Inflation und geringeres Wachstum eingepreist werden, was das zinslose Gold attraktiver erscheinen lässt. Gold hat sich sogar erholt, während der Dollar auf den höchsten Stand seit Juli 2020 gestiegen ist, ein Zeichen für seine Attraktivität als Zufluchtsort.

Eine Eskalation des Krieges "könnte die Weltwirtschaft in Richtung eines Stagflationsszenarios treiben, was wir als sehr bullish für Gold ansehen", schrieb Carsten Menke, Leiter Next

Generation Research bei Julius Bär, in einer Notiz. "Anleger, die das Potenzial für eine Verschlechterung sehen, könnten einen gewissen Schutz in Gold suchen, müssen sich aber bewusst sein, dass die Preise wahrscheinlich zurückgehen werden, wenn sich ihre Annahme nicht bewahrheitet."

Sowohl Anleger in börsengehandelten Fonds als auch in Termingeschäften setzen nun verstärkt auf den Aufwärtstrend: Zuflüsse in börsengehandelte Fonds in der vergangenen Woche

liessen die Bestände auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr ansteigen. Netto-Long-Positionen von Hedgefonds, die an der Comex handeln, sind nun auf dem höchstem Stand seit August 2020.

(Bloomberg/cash)