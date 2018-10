Rom übersendet Brüssel Finanzziele und fordert Dialog

Nach dem Wirbel um die Finanzplanung wünscht sich die populistische Regierung einen offenen und konstruktiven Dialog mit der EU-Kommission. Das habe Finanzminister Giovanni Tria in einem Brief an Brüssel erklärt, mit dem er auch offiziell die Finanzziele der Regierung übersendet habe, teilte das Ministerium am Donnerstagabend mit.