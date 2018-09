Aufgrund eines politischen Streits zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sind Händler mit Sitz in der EU im Dunkeln darüber, wo sie ab kommendem Jahr Aktien von Nestlé, Roche und anderen Unternehmen kaufen und verkaufen können. Grund dafür ist, dass die Schweiz immer noch eine Verlängerung ihres Äquivalenzstatus im Rahmen der MiFID II-Regeln der EU aushandeln muss - eine Konzession, die den Schweizer Börsen Zugang zu dem Block gewährt.

Mindestens eine der Optionen auf dem Tisch, wenn die Äquivalenz nicht verlängert wird, könnte zu einer erheblichen Marktfragmentierung führen, sagte Romeo Lacher, Verwaltungsratsvorsitzender der SIX Swiss Exchange AG.

Im ungünstigsten Fall werde "Volumen an verschiedenen Handelsplätzen mit allen Konsequenzen fragmentiert werden" sagte Lacher vergangene Woche in einem Interview mit Bloomberg in Brüssel.

Negative Auswirkungen

"Es ist nicht einseitig positiv für die EU und negativ für die Schweiz", sagte er. "Ich denke, dass die Auswirkungen insbesondere für EU-Investoren, seien sie Retail- oder institutionelle Anleger, ebenfalls erheblich negativ sein könnten."

Die EU hat den Schweizer Börsen im Rahmen ihrer überarbeiteten Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) 2017 für ein Jahr Äquivalenz zugestanden und machte eine langfristige Vereinbarung von der Bedingung abhängig, dass beide Seiten Fortschritte in grösseren politischen Fragen erzielen.

MiFID II besagt, dass, wenn eine Aktie auf einer von der EU regulierten Plattform gehandelt wird, EU-Wertpapierfirmen alle ihre Transaktionen dort oder an einem ausländischen, gleichwertigen Handelsplatz tätigen müssen. Ohne eine Äquivalenzregelung könnte die Schweiz den grenzüberschreitenden Handel verlieren.

Die Schweiz und die EU verhandeln über das, was Brüssel einen neuen "institutionellen Rahmen" nennt, einschliesslich der Streitbeilegung, der Überwachung bilateraler Abkommen und der Anpassung an neue rechtliche Entwicklungen. Die Gespräche stiessen auf eine Vielzahl von Hindernissen, darunter Widerstand der Schweizer Gewerkschaften und Besorgnis der EU über staatliche Unterstützung für regionale Banken.

Die Probleme der Schweiz mit der EU unterstreichen die Bereitschaft von Brüssel, wirtschaftliche Fragen seinen politischen Zielen unterzuordnen. Sie sind auch ein Zeichen für die fortdauernden Herausforderungen, mit denen das Vereinigte Königreich in den kommenden Jahren konfrontiert sein könnte, selbst wenn es ihm gelingt, eine tragfähige Lösung für den Brexit zu vereinbaren.

Notfallplan

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, ein Notfallplan würde einsetzen, wenn die EU den Gleichwertigkeitsstatus für Schweizer Handelsplätze nicht verlängert. Dies würde den Handel von Schweizer Aktien in der EU verbieten und theoretisch den Handel auf inländische Börsen umlenken. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Brüssel dieses Auffangnetz nicht anerkennt und die EU-Händler zwingen würde, Geschäfte innerhalb der Union zu tätigen, was die Schweizer Börsen abtrennen würde.

Rund ein Drittel des Handels mit Schweizer Aktien findet derzeit in der EU statt, der Rest werde in der Schweiz gehandelt, sagte Lacher, um Vorstellung davon zu geben, was das Land zu verlieren hat.

Johannes Hahn, der für die Gespräche verantwortliche EU- Kommissar, sagte am Samstag in einem Zeitungsinterview, es sei schwer vorstellbar, dass die Gleichwertigkeit für Schweizer Börsen verlängert wird, wenn die politischen Gespräche nicht bald abgeschlossen werden.

Die EU bleibe "bereit, die Verhandlungen in gutem Glauben fortzusetzen", sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission am Dienstag, fügte hinzu, dass eine Einigung "nicht leicht sein wird".

(Bloomberg)