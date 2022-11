Der neue SVP-Bundesrat heisst Albert Rösti oder Hans-Ueli Vogt. Bei der SP wird eine Frau die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga antreten. Die beiden Fraktionen haben am Freitag in Hinblick auf den Wahltag am 7. Dezember wichtige Vorentscheide gefällt.

18.11.2022 20:55