Royal Bank of Scotland zahlt 5,5 Milliarden US-Dollar in US-Hypothekenstreit

Das britische Geldhaus Royal Bank of Scotland (RBS) hat sich im Streit mit US-Behörden um Geschäfte mit faulen Hypothekenpapieren auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt. Die Bank zahle im Rahmen eines Kompromisses mit der Aufsichtsbehörde Federal Housing Finance Agency (FHFA) 5,5 Milliarden US-Dollar (4,8 Mrd Euro), wie RBS und FHFA am Mittwoch mitteilten. Damit legt die Bank einen seit Jahren andauernden Rechtskonflikt mit der US-Behörde bei, die für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac zuständig ist.