Ruag: Stellen dem VBS keine überhöhten Rechnungen

Der bundeseigene Rüstungskonzern Ruag weist am Montag Vorwürfe zurück, wonach das Unternehmen dem Verteidigungsdepartement (VBS) über Jahre hinweg zu hohe Rechnungen in Höhe von dutzenden Millionen Franken gestellt haben soll. Die in der Wochenendpresse gemachten Behauptungen seien falsch, hielt die Ruag in einem Statement fest.