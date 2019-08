Rückkehr zu G8 mit Russland? - Widersprüchliche Reaktionen in Moskau

Die vor dem Start des G7-Gipfels diskutierte mögliche Rückkehr Russlands in die Gruppe der führenden Industrienationen löst in Moskau widersprüchliche Reaktionen aus. Während Kremlchef Wladimir Putin das am Montag bei einem Besuch in Frankreich nicht ausschloss, warnte der prominente russische Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow am Mittwoch vor der Gefahr einer "Falle". US-Präsident Donald Trump hatte zuvor vorgeschlagen, Russland wegen seiner Rolle bei der Lösung internationaler Konflikte 2020 wieder in die Gruppe einzuladen.