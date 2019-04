Rückschlag für Trumps Bemühungen um härtere Migrationspolitik

US-Präsident Donald Trump hat in seinen Bemühungen um eine restriktivere Einwanderungspolitik einen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in Kalifornien erliess am Montag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung, mit der eine umstrittene Neuregelung ausser Kraft gesetzt werden soll, wonach Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens in den USA nach Mexiko zurückgeschickt werden können. Die Verfügung tritt allerdings erst am Freitag in Kraft. Bis dahin kann die Regierung Berufung einlegen. Trump übte am Dienstag scharfe Kritik an dem Beschluss und am Gericht.