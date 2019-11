Rückstellungen für Hochseeschiffe könnten zu tief sein

Mit den Bürgschaften sind per Ende 2018 Ausstände in der Höhe von 493 Millionen Franken abgesichert. Der Bund rechnete per Ende 2018 für die kommenden Jahre mit einer Nettobelastung aus den Bürgschaftsziehungen in der Höhe von 100 Millionen Franken. In diesem Umfang wurde eine Rückstellung getätigt.

Die EFK hält fest, sie könne diesen Betrag nachvollziehen. Erst die zukünftigen Entwicklungen würden aber zeigen, ob sich die zugrundeliegenden Annahmen und Einschätzungen bestätigten. Es bestünden grosse Unsicherheiten.

Schneller Ausstieg möglich

Die Grundlagen für die bisherige Rückstellungsberechnung seien langfristig ausgelegt und hätten die Schadensminimierung im Fokus, hält die EFK fest. Sollte stattdessen ein möglichst schneller Ausstieg aus den Bürgschaften gesucht werden, könnte die Höhe der notwendigen Rückstellung deutlich ansteigen, schreibt die EFK.

Der Bundesrat prüft derzeit auf Empfehlung der Finanzdelegation des Parlaments, ob der Bund auf Solidarbürgschaften verzichten sollte. Lange hatte er das Risiko als gering eingeschätzt. Als die Hochseeschifffahrt weltweit in eine Krise geriet, mussten Bürgschaften gezogen und Schiffe verkauft werden. Bisher beläuft sich der finanzielle Schaden auf 204 Millionen Franken.

Streit wegen Verrechnungssteuer

Ein weiteres Thema des Berichts zur Bundesrechnung 2018 sind die Rückstellungen bei der Verrechnungssteuer. Bereits im Vorjahr hatte die Finanzkontrolle diese kritisiert. Aus ihrer Sicht sind sie nicht gesetzeskonform. Die Finanzverwaltung ist anderer Meinung. Geklärt werden soll die Frage im Zusammenhang mit der Umsetzung einer Motion aus dem Parlament.

Da die Meinungsverschiedenheit zwischen der Finanzverwaltung und der Finanzkontrolle weiterhin besteht, macht die EFK erneut eine Einschränkung in ihrem Urteil zur Bundesrechnung. Mit der Rückstellung von 2018 werde das Finanzierungsergebnis um 600 Millionen Franken schlechter dargestellt, hält sie fest. Im Vorjahr war es um 1,7 Milliarden Franken gegangen.

Die Finanzverwaltung weist in ihrer Stellungnahme zum Bericht ebenfalls darauf hin, dass die Klärung der Rechtmässigkeit in Arbeit sei. Weiter nimmt sie mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die EFK keine Empfehlungen formuliert habe. Dies bestätige die gute Qualität im Finanz- und Rechnungswesen der Bundesverwaltung.

(AWP)