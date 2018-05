Man warte derzeit auf weitere Anweisungen sowohl der amerikanischen als auch der europäischen Behörden, sagte eine Swiss-Re-Sprecherin am Montag auf Anfrage von AWP.

Zuvor hatte die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur "Mehr" berichtet, dass sich das Unternehmen definitiv aus dem Iran zurückziehen werde. Dies sei so "nicht korrekt", verneinte die Sprecherin diesen Bericht. Vielmehr prüfe Swiss Re derzeit die Auswirkungen des angekündigten Rückzugs der USA auf ihr Geschäft in dem Land. Ein definitiver Entscheid sei jedoch noch nicht gefallen.

Stachel der Sanktionen

US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai im Alleingang den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal erklärt. Er setzte Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft. In dem Abkommen von 2015 verpflichtet sich die internationale Gemeinschaft, Sanktionen gegen die Islamische Republik aufzuheben. Im Gegenzug soll ausgeschlossen werden, dass der Iran Atomwaffen entwickelt.

Die jüngst wieder eingesetzten Sanktionen gegen Teheran seien nun aber erst der Anfang, sagte am Montag US-Aussenminister Mike Pompeo in Washington. Der Stachel der Sanktionen werde sehr schmerzhaft sein. So forderte er in einer Rede vor der konservativen Heritage Stiftung den Iran dazu auf, seine Unterstützung der Huthi-Milizen im Jemen und der Taliban in Afghanistan sofort einzustellen. Auch solle Teheran seine Kräfte aus Syrien zurückziehen.

"Der Iran darf niemals einen Freibrief haben, um den Nahen Osten zu dominieren", sagte Pompeo. Die USA wollten weiter mit Verbündeten in der Region zusammenarbeiten, um den Iran zurückzudrängen.

(AWP)