Rückwärtsgang: Restaurants und Kirchen in Mexiko-Stadt bleiben zu

STADT (awp international) - Geplante Lockerungen der Anti-Corona-Massnahmen in Mexiko-Stadt sind wegen anhaltend hoher Infektionszahlen verschoben worden. Für kommende Woche war in der mexikanischen Hauptstadt die Wiedereröffnung in begrenztem Umfang unter anderem von Einkaufszentren, Restaurants, Hotels und Kirchen vorgesehen gewesen. Da die Stadt nach dem Ampelsystem der mexikanischen Behörden zur Messung der Ausbreitung des Coronavirus noch immer auf rot stehe, würden die Öffnungen vorerst nicht geschehen, teilte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Freitag mit. "Wir müssen vorsichtig sein", sagte sie.